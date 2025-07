O Benfica-Fenerbahçe, a contar para a Eusébio Cup, vai ser transmitido em sinal aberto pela BTV. A partida está agendada para as 20 horas deste sábado.

No que diz respeito à versão 2025/26 da turma de Bruno Lage, este vai ser o primeiro jogo com transmissão televisiva, já que o particular frente ao Estoril aconteceu à porta fechada.

A título oficial, o Benfica entra em campo na quinta-feira frente ao Sporting, na Supertaça, a disputar no Estádio do Algarve.