İsmail Yüksek, médio do Fenerbahçe e referenciado pelo Benfica, lesionou-se no treino de quinta-feira, sendo baixa para as próximas semanas. O internacional turco, de 25 anos, acumula 20 jogos pela equipa comandada por José Mourinho.

Os exames realizados nesta terça-feira diagnosticaram uma «rutura parcial do músculo posterior direito».

Referenciado por Bruno Lage em setembro, İsmail Yüksek tem contrato até junho de 2027 e está avaliado em 14 milhões de euros. Em todo o caso, o Fenerbahçe está disposto a negociar uma eventual proposta das águias.

A turma de José Mourinho ocupa a vice-liderança da Liga turca.