O Fenerbahçe está a ser investigado pela UEFA face a irregularidades em vários contratos, com os nomes de José Mourinho e de Aktürkoglu envolvidos. De acordo com a imprensa turca, inspetores do Comité de Fair-Play Financeiro da UEFA reforçaram as investigações depois de analisarem as contas de janeiro, sobretudo pelo envolvimento da empresa de Hakan Safi na transferência de Aktürkoglu.

O antigo dirigente terá usado o próprio negócio para pagar a transferência e cobrir o salário do extremo. Por isso, a UEFA exigiu que o Fenerbahçe corrija esse método, recorrendo a fundos próprios.

Aktürkoglu, de 27 anos, deixou o Benfica no início da época, a troco de 22.5 milhões de euros. Desde então, acumulou 11 golos e sete assistências em 35 jogos pelo Fenerbahçe.