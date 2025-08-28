Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou a vitória sobre o Fenerbahçe de José Mourinho, por 1-0, que carimbou a passagem à Liga dos Campeões. Questionado sobre a tática utilizada, Lage destacou a exibição de Leandro Barreiro e revelou uma conversa que teve com Carlos Carvalhal, que comentou o jogo para a Sport TV

Controlo da emoção

«Essa questão do lado emocional era para os nossos jogadores perceberem que há momentos em que os adeptos, pela força de emoção, nos empurram para pressionar em sítios onde não devemos pressionar, ou subir em momentos em que não devemos subir. E os jogadores fizeram isso, todo o crédito para eles. O António Silva [ao lado do treinador na sala de imprensa] fez mais uma grande exibição. Os nossos adeptos merecem viver noites europeias.»

Jogar com três médios

«Jogámos no sistema que tínhamos de jogar e jogámos com os jogadores que tínhamos de jogar. Pedi o favor ao míster Carlos Carvalhal, com toda a sua sabedoria, para explicar a diferença do que é jogar com o Tino [Florentino Luís] ou o [Leandro] Barreiro. Que de uma vez por todas as pessoas percebam o papel do Barreiro. Ele não é trinco. É isto que fez hoje, em dois ou três minutos está dentro da área e pode fazer um golo. Acho que foi o jogador que juntou e que ligou a equipa e fez uma grande exibição. Estou muito feliz por ele, porque sou muito grato ao que ele tem oferecido à equipa, quer a titular, quer do banco.»

Peso de não fazer pré-época

«A ciência do futebol e a metodologia do treino evoluiu tanto, e um dos principais responsáveis de ter evoluído em Portugal é o míster José Mourinho, e evoluiu tanto que a pré-época já não tem nada a ver com a parte física. O que acontece é que a partir do ano 2000 é que nós temos que preparar a equipa para iniciar o campeonato. A partir daí, vamos trabalhando o aspeto físico, técnico, tático e psicológico.»

Solidez defensiva do meio-campo

«É o tempo de trabalho. É muito importante ter o tempo de trabalho, olharmos para aquilo que tinha que ser construído, tentarmos ao máximo trabalhar com os novos jogadores e a partir daqui ter uma base de trabalho que nos sustente para sermos competentes. Podermos falar do meio-campo, podemos falar do do António Silva, mas temos de funcionar como equipa. Os três homens da frente foram muito bons na pressão hoje.»