Hamdi Akin, vice-presidente do Fenerbahçe, voltou a mostrar interesse na contratação de Kerem Aktürkoglu ao Benfica. Em declarações à Beyaz TV, o dirigente ainda pretende juntar o turco à equipa de José Mourinho.

«As transferências estão a acontecer lentamente. Não é fácil fazer uma transferência. As equipas não abrem mão facilmente. O Benfica, por exemplo, não está a abrir mão do Kerem», começou por dizer.

Sobre a partida contra o Benfica, da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, às 20h, o vice-presidente do Fenerbahçe mostrou-se confiante no apuramento para a fase liga, referindo mesmo que os encarnados não são «uma equipa muito importante».

«Tudo pode acontecer. Poderíamos facilmente passar. Por que não? Vocês viram o Benfica aqui (0-0 na Turquia). Eles não são uma equipa muito importante, acho que será uma partida muito equilibrada», atirou.