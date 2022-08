[artigo publicado originalmente a 18 de novembro de 2019]

Benfica: morreu Chalana, aos 63 anos

Bernardo Silva voltou em 2019 ao Estádio da Luz para participar na apresentação do livro «Chalana, a vida do génio» e dirigiu palavras emocionadas ao antigo futebolista do Benfica e internacional português.

O jogador do Manchester City, que na formação chegou a ser treinado por Fernando Chalana, recordou como o «pequeno genial» o ajudou a ultrapassar aquela que reconheceu ter sido a pior fase que viveu no futebol.

«A influência que teve na minha carreira e na minha vida foi gigante. E o mister sabe disso: naquela que foi talvez a minha pior fase da carreira como jogador, e talvez um bocado da minha vida, porque tinha 16 anos e o meu sonho sempre foi chegar a este nível, ser jogador de futebol. Eu estava numa fase em que não jogava tanto no Benfica, estava com dúvidas na cabeça e o mister Fernando Chalana, que era o treinador adjunto na altura, fez-me acreditar que era possível quando eu já não acreditava», disse perante uma plateia recheada de figuras do Benfica e do futebol português.

Para Bernardo Silva, o apoio de Chalana foi fundamental para atingir o patamar atual. «Lembro-me de em estágios ele vir bater à porta do quarto no hotel: eu olhava e lá estava o mister Fernando Chalana. Vinha-me dizer que eu ia ser um grande jogador e que eu ia ter muito sucesso e que acreditava em mim. Sentir esta força de uma pessoa tão importante no futebol português e aprender com ele no dia a dia. Considero este senhor à minha direita um dos grandes culpados pela fase que atravesso na minha carreira, pelo sucesso que tenho agora», destacou, terminando o discurso com um agradecimento e um abraço trocado com o antigo futebolista.

Mais à frente, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia, Bernardo Silva foi desafiado a apontar um valor ao craque Fernando Chalana no futebol moderno. «Acho que 200 milhões seria justo. Não sei, mas como disse há bocado seria indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo e os melhores jogadores do mundo hoje em dia valem acima de 100 milhões.»

O jogador de 25 anos mostrou-se ainda feliz pelas comparações que por vezes são feitas entre ele e Chalana. «Gosto de acreditar que tenho um bocadinho de Fernando Chalana no meu jogo. Acho que é um bocado injusto para ele haver essas comparações, mas sem dúvida que é um orgulho», concluiu.