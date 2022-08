O antigo médio do Benfica, João Alves, destacou as qualidades humanas do ex-colega de equipa Fernando Chalana, que morreu esta quarta-feira.

«Era um daqueles companheiros que ninguém se chateava com ele, estava sempre tudo bem para ele. Sempre um grande companheiro, uma pessoa bem formada. Um grande jogador, isso todos sabemos, dos grandes jogadores que Portugal teve», disse à agência Lusa.

«Sempre bem-disposto, brincalhão e sem maldade nenhuma», Fernando Chalana foi, para João Alves, «um ser humano fantástico, incrível”». O 'luvas pretas' recordou ainda o quarteto do meio-campo do Benfica, onde alinharam juntos durante quatro anos.

«Joguei com o Carlos Manuel e o Chalana, um em cada ala, e eu e o Shéu no meio. Esse meio campo do Benfica era fantástico, com tudo, com uma qualidade técnica e criatividade enormes. Os títulos que ganhei no Benfica foi com esse meio-campo», lembrou.

João Alves assinalou ainda que o extremo «atingiu o seu auge no Campeonato da Europa de França, em 1984».

«Foi, talvez, a principal figura desse Campeonato do Mundo [Europa]. E se não foi, foi das principais. Disso, não tenhamos a menor dúvida», concluiu.