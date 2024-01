O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou «inspirador» o apuramento inédito do Benfica para os quartos de final da Champions feminina.



«Felicito o Sport Lisboa e Benfica pelo apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões Feminina, em mais um feito histórico para o futebol feminino português. O feito do Benfica é inspirador e motivo de merecido reconhecimento por parte de todos», destacou o líder do organismo, citado no sítio oficial da FPF.

A equipa encarnada alcançou um feito histórico ao apurar-se para a fase a eliminar da prova, beneficiando do desaire do Eintracht Frankfurt em Barcelona, por 2-0, na quinta jornada do Grupo A.

O Benfica, que empatou frente ao Rosengard, na Suécia, só não garantiria um lugar nas oito melhores equipas da competição se as alemãs vencessem no Estádio Johann Cruyff.

Na classificação, após cinco de seis jornadas, o FC Barcelona soma 15 pontos, contra oito do Benfica, segundo classificado, quatro do Eintracht Frankfurt, terceiro, e um do Rosengard, quarto.

«Que seja a primeira de muitas presenças de clubes portugueses nas fases mais adiantadas da principal prova de clubes a nível feminino. Parabéns pois às jogadoras, equipa técnica, restante staff e estrutura por esta nova conquista», acrescentou ainda Fernando Gomes.