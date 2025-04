Fernando Pimenta renovou contrato com o Benfica até 2028, anunciaram esta terça-feira os encarnados. O canoísta português, várias vezes campeão do mundo, está ligado ao clube desde 5 de março de 2018.

«Fernando Pimenta, canoísta multimedalhado, prolongou a ligação com o Benfica até 2028, ano que culmina com os Jogos Olímpicos de Los Angeles», pode ler-se no comunicado oficial.

Feliz pela renovação, Fernando Pimenta enalteceu o «prazer em vestir o Manto Sagrado» e «representar a maior instituição desportiva do país». Apesar do objetivo de sair medalhado dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, o atleta luso relembrou que há mais objetivos para atingir até 2028.

«A vida não é só feita para Los Angeles 2028, há Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, Taças do Mundo, Campeonatos Nacionais para disputar e para conquistar títulos. Esse também é o meu objetivo: conseguir dar o meu melhor, representar Portugal, os portugueses, e também toda a Família Benfiquista, ao mais alto nível, com títulos europeus e mundiais, porque são sem dúvida aqueles mais apetecíveis», disse o medalhado olímpico à BTV.