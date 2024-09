Fernando Seara, até agora presidente da Mesa da Assembleia do Benfica, apresentou a demissão durante a Assembleia Geral extraordinária que decorre no Pavilhão da Luz, para discussão e aprovação dos novos estatutos do clube.

Isto acontece já depois de ter sido discutida a revisão dos estatutos do clube. Foi aprovada na generalidade durante a manhã, mas faltava durante a tarde a revisão na especialidade dessas alterações. Durante essa revisão houve suspeitas levantadas por sócios de que esta revisão não estava a ser transparente. Perante isso, Seara apresentou a demissão.

