VÍDEO: dirigentes do Benfica desentendem-se após a Supertaça feminina
Fernando Tavares, vice-presidente, e José Pereira da Costa, presidente da MAG, protagonizaram momento de tensão
Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, e José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, protagonizaram um momento de tensão na entrega das medalhas da Supertaça feminina.
Sem que seja conhecida a razão da discórdia, os dois dirigentes do Benfica, aparentemente, ficaram com cara de poucos amigos.
De recordar que as águias perderam a Supertaça frente ao Torreense, por 2-1.
