Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, e José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, protagonizaram um momento de tensão na entrega das medalhas da Supertaça feminina.

Sem que seja conhecida a razão da discórdia, os dois dirigentes do Benfica, aparentemente, ficaram com cara de poucos amigos.

De recordar que as águias perderam a Supertaça frente ao Torreense, por 2-1.