O defesa-central Ferro enalteceu a aposta que o Benfica voltou a fazer nos jogadores jovens da formação com a chegada de Roger Schmidt.

«Houve dois anos em que não apostámos tanto como tínhamos apostado, mas são politicas de treinadores e do clube, temos de respeitar. Com o novo mister, voltaram a olhar para a formação. Temos o António [Silva] e o João [Neves] para dar muitas alegrias ao Benfica», disse o jogador de 26 anos em entrevista à TSF.

Ferro avaliou o desempenho de António Silva esta temporada e deixou elogios ao jovem central dos encarnados.

«Vendo a afirmação dele e a maneira como tem jogado, mesmo na seleção, só tenho de ficar contente por ele, por ser mais um da formação a valorizar-se. Dar os parabéns pelo rendimento e pelo trabalho que está a fazer», frisou.

Apesar de estar ligado contratualmente aos croatas do Hajduk Split, Ferro continua atento ao Benfica e, consequentemente, à disputa pelo título de campeão nacional. O defesa mostrou-se «convicto» de que os encarnados vão sagrar-se «justos campeões».

«Eu acredito que sim [que o título já não foge ao Benfica], acho que vamos festejar já no fim de semana», afirmou.

Formado no Benfica, Ferro esteve cedido na primeira metade da temporada aos neerlandeses do Vitesse, mas deixou as águias em definitivo no mercado de inverno para assinar pelo Hajduk, onde soma nove jogos.