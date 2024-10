À procura de um registo histórico para o clube na Liga dos Campeões (três vitórias nos três primeiros jogos), o Benfica recebe esta quarta-feira o Feyenoord pela segunda vez esta temporada.

Se no primeiro encontro entre as duas equipas na pré-época, o Benfica atropelou os neerlandeses por 5-0, desta vez o embate pode não ser tão acessível como na última ocasião. Olhemos para alguns indicadores do conjunto que pisa hoje o relvado da Luz.

O Feyenoord está atualmente na quarta posição do campeonato, em igualdade pontual com o terceiro, o Ajax, mas vem de uma série muito positiva.

O conjunto de Roterdão já não perde desde setembro, desde que se deslocou à Alemanha para defrontar o campeão Bayer Leverkusen, de onde saiu derrotado por 0-4 na primeira jornada da Champions.

Ainda assim, a nível interno os comandados do dinamarquês de Brian Priske têm sido mais efetivos, visto que ainda não perderam uma única vez no campeonato, somando quatro vitórias e quatro empates até ao momento, já depois de terem vencido o campeão PSV na Supertaça.

Antes da viagem a Lisboa, o Feyenoord deslocou-se à cidade de Deventer para derrotar o Go Ahead Eagles por 5-1 no último fim-de-semana, elevando a confiança e a expectativa para o jogo de hoje.

No que diz respeito à competição em causa, a Liga dos Campeões, o Feyenoord redimiu-se da derrota sofrida na jornada inaugural quando na última ronda se deslocou ao terreno do Girona e bateu a equipa espanhola por 3-2. Jogo esse em que contou com a ajuda de dois auto-golos adversários para somar os primeiros três pontos na prova.

A equipa de Roterdão costuma alinhar num 4-3-3, com Santiago Gimenez como a principal estrela da equipa. No entanto, o avançado mexicano, que já esteve associado aos encarnados anteriormente, está lesionado e é por isso ausência para o jogo desta noite, assim como outros três atletas.

Neste sentido, as atenções recaem para Igor Paixão, o extremo brasileiro que se apresenta como uma das principais referências do conjunto e uma das maiores ameaças para a defensiva das águias.

O Feyenoord ainda vai sentindo efeitos da saída do ex-comandante Arne Slot, que lidera agora a Premier league com o Liverpool, mas tem vindo aos poucos a recompor-se da melhor maneira, chegando a Lisboa com força e ambição.