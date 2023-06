Dennis te Kloese, diretor desportivo do Feyenoord, confirmou esta quarta-feira o interesse do Benfica no médio e capitão de equipa Orkun Kokçu. Em entrevista ao jornal Algemeen Dagblad, o dirigente do campeão dos Países Baixos admitiu que o internacional turco é o jogador com mais mercado.

«Não é assim tão difícil perceber que o Orkun é o jogador que está em maior destaque. Sim, o Benfica está interessado. O Orkun não saiu no verão passado, como muitos dos seus companheiros. No inverno, houve interesse concreto novamente, mas não queríamos perdê-lo naquele momento», começou por dizer, antes de abrir caminho à transferência neste verão.

«Agora pode ser um bom momento, mas apenas se for bom para todas as partes. Também somos realistas, porque ocasionalmente lemos os valores que acham que devemos arrecadar e são tão altos que não acho realistas», sublinhou.

Kokçu, médio de 22 anos, só representou o Feyenoord a nível sénior. Em 2022/23, somou 12 golos e cinco assistências em 46 jogos.