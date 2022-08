Fredrik Aursnes transferiu-se do Feyenoord para o Benfica num negócio oficializado pelos dois clubes esta quarta-feira.



Em jeito de despedida, o emblema de Roterdão publicou um vídeo com os melhores momentos do médio norueguês oara mostrar «quão bom» este é.



O jogador de 26 anos esteve apenas uma temporada no Feyenoord: cumpriu 49 jogos e marcou um golo.



Veja o «quão bom» é Aursnes segundo o Feyenoord: