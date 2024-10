O Benfica podia ter alcançado um feito histórico caso tivesse vencido - conseguindo três inéditas vitórias nos três primeiros jogos da Liga dos Campeões - mas acabou por perder com estrondo e não foi capaz de entrar para os livros da história.

Uma derrota sentida, na receção ao Feyenoord, e que não escapou à atenção da imprensa internacional, que escrutinou a pobre exibição das águias.

Isso mesmo vem refletido nas páginas de alguns dos maiores órgão de comunicação pela Europa fora:

AS (Espanha): «Uma criança destruiu o Benfica»

Aquele que é um dos principais diários espanhois destacou a exibição do jovem Milambo, como a principal evidência da noite na Luz, não esquecendo o que se passou no resto do encontro.

«Os neerlandeses foram melhores, pelo menos, até sofrerem o golo de Aktürkoglu, aos 66 minutos. Antes, tinham marcado dois e o VAR anulou outro golo da forma mais polémica que o VAR permite. O jovem de 19 anos marcou um golaço, nem mais, nem menos. Depois houve uma explosão de orgulho no Benfica, porque Aktürkoglu, incansável, conseguiu diminuir a diferença, e as jogadas seguintes exigiram o máximo de Wellenreuther. Até que Milambo fechou o grande jogo do Feyenoord com um golaço à entrada da área. que nem o VAR conseguiu evitar.»

Marca (Espanha): «Feyenoord tira das nuvens um Benfica cuja a liderança se fundiu na luz»

Já outro diário desportivo de Espanha olhou para a exibição do Feyenoord como um regresso aos tempos de Slot, o atual técnico do Liverpool.

«Apesar da ausência de vários jogadores importantes, como Hartman, Stengs e Santi Giménez, o Feyenoord voltou aos seus dias com Slot no banco e brilhou na Luz (1-3) para negar ao Benfica a possibilidade de terminar a terceira jornada da Liga dos Campeões como líder invicto, a par de Aston Villa e Liverpool. Aktürkoglu fez a equipa de Lage reentrar no jogo após o intervalo... mas Milambo, que marcou dois golos, selou a vitória nos descontos.»

L’Equipe (França): «Benfica cai das alturas»

Por terras gaulesas, a imprensa francesa classifica a derrota dos encarnados como um grande estrondo e prevê um cenário complicado no próximo desafio.

«Após vencer o Estrela Vermelha (2-1) e o Atlético de Madrid (4-0), o Benfica caiu do alto em Lisboa frente ao Feyenoord (1-3). Ayase Ueda abriu o placar após um belo triângulo (12) e o jovem Milango marcou uma dobradinha (33, 90+2). Já Timber e Igor Paixão estiveram envolvidos em dois golos. As águias ainda tentaram salvar a honra a partir de Akturkoglu, que rapidamente aproveitou um remate de Beste repelido por Wellenreuther (66). A próxima viagem, ao Bayern de Munique, no dia 6 de novembro, promete ser difícil para os portugueses.»

De Telegraaf (Países Baixos): «Proeza extraordinária do Feyenoord»

Passando para os Países Baixos, país do próprio Feyenoord, os neerlandeses focaram-se naturalmente no feito excecional dos visitantes, mas não deixaram de parte a menção ao prestigio português.

«O Feyenoord presenteou os seus adeptos com uma excelente vitória (1-3) na Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Com um desempenho formidável, que incluiu papéis de destaque para Quinten Timber, o jovem Antoni Milambo e a dupla de centrais Gernot Trauner e David Hancko, a equipa de Roterdão impressionou ainda mais do que há algumas semanas, contra o Girona. No mesmo estádio, esta equipa portuguesa está completamente diferente da que se tinha apresentado há três meses, no amigável com o Feyenoord. Desta vez, os papéis inverteram-se. O Feyenoord foi dono e senhor no magnífico Estádio da Luz, onde o público da casa pensou em cantar o tradicional fado, após apenas 45 minutos de miséria.»

Ainda assim, os neerlandeses quiseram também fazer uma nota sobre o antigo jogador do Feyenoord, Kökçü:

«Para o compatriota de Aktürkoglu, Orkun Kökçü, este foi obviamente o jogo da Liga dos Campeões mais complicado da carreira. O internacional turco fez a formação no Feyenoord, disputou 175 jogos com a camisola do clube e foi capitão da equipa campeã de 2023, antes de ser vendido ao Benfica. Agora, de repente, estava a enfrentar homens com quem viveu momentos maravilhosos na Eredivisie e na Europa. Tal como todo o plantel, que viveu uma série forte desde a mudança de treinador (Roger Schmidt foi demitido no início da época e o português Bruno Lage é o seu sucessor), Kökçü brilhava de confiança e tornou-se o grande homem da equipa.»

AD (Países Baixos): «Parecia uma brincadeira de sucesso»

Ainda nos Países Baixos, o jornal AD [Algemeen Dagblad], originário de Roterdão, cidade do Feyenoord, viu nesta vitória contra o Benfica uma alavanca para o futuro do clube.

«Parecia uma brincadeira de sucesso: logo após a excelente vitória por 3-1, no Estádio da Luz, o treinador do Feyenoord, Brian Priske, rindo, formou um círculo com a equipa, todos radiantes com a merecida vitória sobre o Benfica. Foi um momento simbólico. O difícil início de temporada pode ser enterrado permanentemente num expositor do museu do clube. O Feyenoord está a tornar-se - finalmente - um clube de topo com futuro garantido.

Foram precisos alguns meses, mas o puzzle do novo Feyenoord encaixou de forma impressionante na noite de quarta-feira, em Lisboa. É uma confirmação para o treinador Brian Priske, mas também para o clube de Roterdão em geral. Há um futuro depois de Arne Slot», pode ler-se

«Foi um jogo formidável, frente à principal equipa portuguesa, que disse muito sobre o nível que a equipa de Priske é capaz de atingir. Quase nunca na história recente o Feyenoord fez uma parte tão excelente como antes do intervalo em Lisboa, e certamente não fora de casa. Na tática coletiva, defensiva e individual: quase tudo deu certo para a equipa de Roterdão.»