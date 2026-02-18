Gianni Infantino, presidente da FIFA, também reagiu à tensão entre Gianluca Prestianni e Vini Jr. durante o Benfica-Real Madrid (0-1), duelo a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, o presidente da FIFA declarou-se «triste e chocado».

«Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo, precisamos que todas as partes tomem providências e responsabilizem os culpados. Na FIFA, através da Iniciativa Global Contra o Racismo e do Painel de Voz dos Jogadores, estamos comprometidos em assegurar que os jogadores, dirigentes e adeptos sejam respeitados e protegidos, e que as medidas devidas sejam tomadas quando ocorrem incidentes.»

«Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação», escreveu.

A UEFA também já iniciou a investigação sobre os alegados insultos racistas de Prestianni.

RELACIONADOS
Benfica-Real Madrid: APCVD instaura «processo de contraordenação»
Benfica: Mourinho acusado de «manipulação» sobre polémica com Vini Jr.
«Os pretos no devido lugar»: Vini Jr. recupera golo apontado na Luz