Gianni Infantino, presidente da FIFA, também reagiu à tensão entre Gianluca Prestianni e Vini Jr. durante o Benfica-Real Madrid (0-1), duelo a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, o presidente da FIFA declarou-se «triste e chocado».

«Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo, precisamos que todas as partes tomem providências e responsabilizem os culpados. Na FIFA, através da Iniciativa Global Contra o Racismo e do Painel de Voz dos Jogadores, estamos comprometidos em assegurar que os jogadores, dirigentes e adeptos sejam respeitados e protegidos, e que as medidas devidas sejam tomadas quando ocorrem incidentes.»

«Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação», escreveu.

FIFA President Gianni Infantino:



“I was shocked and saddened to see the incident of alleged racism towards Vinícius Júnior in the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF.



There is absolutely no room for racism in our sport and in society – we need… — FIFA Media (@fifamedia) February 18, 2026

A UEFA também já iniciou a investigação sobre os alegados insultos racistas de Prestianni.