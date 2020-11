As derrotas de Rio Ave e Nacional da Madeira garantiram a qualificação do Vitória de Guimarães para a Taça da Liga. Os minhotos juntam-se a FC Porto, Sporting, Benfica, Sporting de Braga e Estoril-Praia no lote de clubes apurados para a competição.

Estão, até ao momento, decididas seis das oito vagas. Faltam apurar um clube na I Liga e um na II Liga.

Novembro é mês de decisões no apuramento para a prova, que conta com um formato transitório esta temporada, devido à pandemia da covid-19: passou de 34 clubes para apenas oito. Apuram-se os seis primeiros classificados da I Liga ao cabo das oito primeiras jornadas e os dois primeiros da II Liga ao fim das dez primeiras jornadas. Falta, portanto, uma jornada nos respetivos campeonatos, além do Moreirense-P. Ferreira, jogo que foi adiado.

O apuramento para a Taça da Liga é uma situação à atenção dos clubes e foi lembrada pelo Paços de Ferreira, na posição tomada sobre o jogo adiado com o Moreirense. Os castores frisaram que um dos fatores que pesava num reagendamento era «aspirar à participação na fase final da Taça da Liga». Os quartos-de-final estão agendados entre 15 e 17 de dezembro e essas são datas a ter em conta para eventuais jogos adiados na jornada que resta em cada uma das ligas.



Quem ainda pode apurar-se na I Liga?

O Moreirense-P. Ferreira joga-se a 1 de dezembro e decidirá a última equipa da I Liga a qualificar-se. Aos «castores» um empate bastará.

E na II Liga?

Ao Estoril vai juntar-se o Mafra (2.º, 21 pontos, menos um jogo) ou a Académica (3.º, 21 pontos). O Mafra recebe o Vilafranquense na segunda-feira e só precisa de um empate para se qualificar.

Qual o formato da fase final?

Os quartos de final têm o seguinte cruzamento de jogos e disputam-se a uma mão, em casa do clube visitado, entre 15 e 17 de dezembro.

1.º I Liga vs 2.º II Liga

2.º I Liga vs 1.º II Liga

3.º I Liga vs 6.º I Liga

4.º I Liga vs 5.º I Liga

A final four, em Leiria, tem as meias-finais dias 19 e 20 de janeiro de 2021 e a final é no dia 23.