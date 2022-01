Henrique Araújo é a grande novidade entre os 23 eleitos por Nélson Veríssimo para a Final Four da Taça da Liga.

Com Darwin Nuñez ao serviço da seleção do Uruguai e com Seferovic lesionado, o treinador juntou o jovem avançado a Yaremchuk e Gonçalo Ramos entre as opções de ataque para o primeiro jogo com o Boavista e para eventual final de domingo.

Otamendi, chamado à seleção da Argentina, também está de fora deste lista, tal como Gedson Fernandes que, tal como confirmou o treinador, «pode estar de saída», a caminho do Galatasaray.

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas e Helton Leite;

Defesas: Vertonghen, André Almeida, Grimaldo, Gilberto, Morato, Ferro e Valentino;

Médios: Pizzi, Rafa, Julian Weigl, João Mário, Everton, Paulo Bernardo, Nemanja, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Meïte e Adel Taarabt;

Avançados: Yaremchuk, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.