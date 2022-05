O Benfica venceu neste sábado o Wisla Plock POR 26-19 na meia-final da Liga Europeia e apurou-se para a final que se disputa na Altice Arena, em Lisboa.

Diante do Wisla Plock, que partia para o jogo com ligeira vantagem depois de ter sido semifinalista da prova na época passada, o Benfica esteve sempre na frente do marcador e marca encontro com os alemães do Magdeburgo.

E que caminhada!

Da pré-eliminatória à final da segunda mais importante prova do andebol europeu.

De derrotar uma equipa alemã que esteve na final-four da prova na época passada, o Rhein-Neckar Löwen, a defrontar a equipa alemã que venceu a prova, o Magdeburgo.

Nesta meia-final, o Benfica assentou a base para a vitória numa defesa muito coesa que amarrou os «gigantes» da equipa polaca e num verdadeiro muro que se ergue na baliza. Sergey Hernández acabou o jogo com 16 defesas e uma brutalidade de 51 por cento de eficácia.

No ataque, destacou-se o suspeito do costume: Petar Djordjic foi o melhor marcador do Benfica, com nove golos, sete dos quais apontados em livres de sete metros, nos quais conseguiu 100 por cento de eficácia.

Com o cérebro Lazar Kukic a dar o ritmo, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 10-8 e na segunda parte fez dos melhores 30 minutos que se viram esta época à equipa de Chema Rodríguez.

As águias defenderam muito bem, diminuíram as falhas técnicas que abundaram na primeira parte e arrancaram para uma exibição em que chegaram a banalizar o Wisla Plock que é uma potência do andebol e que ainda na terça-feira tinha empatado com o Kielce, semifinalista da Liga dos Campeões.

E a prova maior da excelente exibição encarnada é que à entrada dos últimos dez minutos, a vantagem chegou a andar nos 10 golos (24-14), permitindo ao treinador espanhol gerir o plantel, dando minutos a quase todos os jogadores que estavam na ficha.

Isso mesmo: gerir a equipa a pensar na final. Se alguém dissesse a um adepto seguidor de andebol que isto poderia acontecer, o mais provável seria ser apelidado de «maluco». Mas foi isso mesmo que aconteceu.

O Benfica torna-se na primeira equipa portuguesa a chegar à final da Liga Europeia de andebol, depois de em 2019 o FC Porto ter perdido na meia-final.

Mais um grande feito do andebol português.

E no domingo há mais. Diante do Magdeburgo, lider da Bundesliga, considerado o melhor campeonato do mundo.

[artigo atualizado]