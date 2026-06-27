Benfica
Há 1h e 26min
Benfica: bilhetes para o jogo com o Flamengo já esgotaram
Jogo decorrerá no Estádio Algarve, no dia 11 de julho
AL
Jogo decorrerá no Estádio Algarve, no dia 11 de julho
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O Flamengo anunciou este sábado que os bilhetes para o jogo de preparação frente ao Benfica, marcado para dia 11 de julho, no Estádio Algarve, estão esgotados. O estádio, recorde-se, tem capacidade para 22 mil pessoas.
A preparação do Benfica para a próxima temporada inicia-se, precisamente, frente ao conjunto brasileiro, que é orientado por Leonardo Jardim. Depois, a turma de Marco Silva joga diante do Villarreal, no dia 17 de julho.
O primeiro jogo oficial das águias está marcado para 23 de julho, na Suíça, diante do St. Gallen, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
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TAGS: Benfica Flamengo Preparação Algarve Bilhetes
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