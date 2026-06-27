O Flamengo anunciou este sábado que os bilhetes para o jogo de preparação frente ao Benfica, marcado para dia 11 de julho, no Estádio Algarve, estão esgotados. O estádio, recorde-se, tem capacidade para 22 mil pessoas.

A preparação do Benfica para a próxima temporada inicia-se, precisamente, frente ao conjunto brasileiro, que é orientado por Leonardo Jardim. Depois, a turma de Marco Silva joga diante do Villarreal, no dia 17 de julho.

O primeiro jogo oficial das águias está marcado para 23 de julho, na Suíça, diante do St. Gallen, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.