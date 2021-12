Jorge Jesus disse «sim» ou «não» ao Flamengo? Desafiado a dizer qual a verdade relativamente ao encontro de terça-feira, o vice-presidente do emblema brasileiro remeteu a resposta para… João de Deus.

«Com todo o respeito à pergunta, com todo o respeito ao Benfica e aos adeptos, a melhor pessoa a responder, que deve estar por dentro, até porque foi ela que confirmou, é o João de Deus», respondeu Marcos Braz à TNT Sports e à Sport TV, remetendo para a declaração do adjunto, que em conferência de imprensa garantiu que Jesus disse ao Flamengo que não podia aceitar um regresso agora.

«O que posso falar é que eu e o Bruno Spindel viemos para cá na sequência de um projeto que iniciámos em 2019. Na época contratámos o Jorge Jesus. Foi um projeto que deu certo para o Jorge e para o Flamengo. Vieram as pandemias, as incertezas… Aqui não sei, mas no Brasil a dimensão foi muito grande. Interrompemos essa situação, e quando começámos a ter mais previsibilidade voltámos a esse projeto. Viemos continuar esse projeto, essa opção de 2019. O Flamengo foi o primeiro grande clube do Brasil a contratar um técnico de ponta aqui, entendemos que seria importante. Levámos o Jorge e deu sorte, e viemos atrás desse projeto de novo. O Flamengo não veio tumultuar nada. Estamos aqui a trabalhar, de forma transparente», referiu.

Questionado sobre as razões da visita ao Minho, Marcos Braz explicou que já estava programada com o Sporting de Braga.

«Não foi possível anteriormente, mas queríamos vir conhecer as novas infraestruturas. Não tem nada a ver com essa questão do novo técnico. Não estivemos ainda com o presidente António Salvador, mas estivemos a ver as estruturas e o modo como o Braga funciona. Fiquei bastante impressionado com tudo o que vi», explicou, revelando que deve encontrar-se com Salvador na quinta-feira.