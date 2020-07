Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, chegou na noite deste domingo ao Rio de Janeiro. O dirigente deslocou-se ao Brasil para falar com Jorge Jesus e trazer para Portugal o novo treinador das águias.



O jato privado que transportou Vieira aterrou no Aeroporto Tom Jobim pouco depois das 17 horas locais (menos quatro do que em Portugal Continental) e à espera estava alguma comunicação social brasileira.

A jornalista Raisa Simplício colocou no twitter a foto que ilustra esta peça e que mostra o avião onde Vieira viajou já na pista do aeroporto carioca.



Para além de assinar com Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira deve também aproveitar a viagem ao Brasil para negociar jogadores. O presidente do Benfica tem previsto viajar até São Paulo, numa altura em que a imprensa insiste no interesse encarnado em Lucas Veríssimo, central de 25 anos do Santos, que tem o passe avaliado em sete milhões de euros.

