Antecessor de Jorge Jesus no Flamengo, Abel Braga deixou elogios ao trabalho do técnico português no mengão, mas deixou algumas ressalvas.

«O Jorge fez um trabalho fantástico, não adianta. Não foi boa a maneira como saiu, não precisava. Assim como acho que, quando entrou, podia-me ter ligado. Depois tentou almoçar comigo (…), mas respondi: ‘Não vou’», começou por dizer, em entrevista ao canal Alê Oliveira, nas redes sociais.

«Agora está a passar um momento difícil no Benfica, que fez muitas contratações. Mas é um grande treinador, não tenho dúvidas», prosseguiu.

Abel Braga reconhece o mérito de Jesus nas conquistas do Flamengo em 2019, mas reclama alguns louros: «O Flamengo tinha uma equipa montada, a verdade é essa. Quando saiu o Cuellar, foi quando eu saí. Depois veio o Rafinha, o Pablo Marí, o Filipe Luís e o Gerson. O mais criticado era o Arão.»

«O Gerson era mais extremo, agora está brilhante como médio-centro, é um mérito de Jesus. Ninguém pode discutir o trabalho. Mas nem sempre as coisas correm bem. Aí acham que estás ultrapassado por causa da idade. Falam muita coisa errada por aí», argumentou.

Por fim, o antigo técnico de Belenenses, Rio Ave e Vitória de Setúbal, por exemplo, falou do trabalho de Jesus em Portugal.

«Fez um trabalho muito bom no Benfica. Mas a Champions, que aqui é a Libertadores, não ganhou. Foi para o Sporting, as coisas não correram tão bem. Não acredito que tenha tido um momento tão bom como no Flamengo, que foi excecional.»