Everton foi «apanhado» pelas câmaras da ESPN Brasil no momento em que embarcou para o Rio de Janeiro, onde deve assinar contrato com o Flamengo neste sábado.

Mais tarde, cerca de uma hora depois, o brasileiro foi recebido por dezenas de adeptos do Mengão no desembarque no Rio de Janeiro, tendo pela primeira vez falado da transferência.

«Espero ser muito feliz com a camisola do Flamengo. Foi sempre um sonho poder vestir esta camisola e agora vou realizar esse sonho. Espero ser muito feliz e que possamos conquistar muitos títulos», disse Everton.

«Em dezembro não foi possível vir, mas desta vez deu certo e eu espero poder corresponder a este carinho todos dos adeptos.»

Por fim, e questionado sobre se ainda acha que pode ir ao Mundial 2022, Everton sorriu. «Se eu respondesse que não, eu estaria a mentir», respondeu.

Segundo a imprensa brasileira, Everton vai agora assinar por quatro anos e meio com o Flamengo e vai ser anunciado ainda este sábado como reforço.