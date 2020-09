Jorge Jesus já saiu do Flamengo, mas no Brasil ainda continua a ser tema de conversa.

Este domingo, por exemplo, Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, não se mostrou particularmente impressionado com o trabalho do agora treinador do Benfica no mengão.

«Ganhou dois campeonatos. Fez uma grande campanha durante quatro meses, mas eu queria que ele continuasse. Está de parabéns, fez um grande trabalho, ganhou o campeonato, mas no Brasil tem de se ver durante uma temporada, temporada e meia», disse, na Fox Sports.

«Quiseram que ele saísse daqui como herói, como um ídolo... é um grande treinador, nunca disse o contrário, mas os treinadores brasileiros não lhe devem nada, muitos já ganharam e outros ainda vão ganhar bastante», acrescentou.