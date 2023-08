O Benfica recusou uma proposta de 35 milhões de euros do Nottingham Forest por Florentino: trata-se da segunda oferta que o clube inglês faz pelo médio defensivo, sendo que a primeira foi de 30 milhões de euros.

Ambas foram recusadas pela SAD encarnada, que inicialmente estava disponível para deixar sair o jogador por um valor a rondar os 45 milhões, mas entretanto decidiu que Florentino não está no mercado: Roger Schmidt quer ficar com ele no plantel.

Segundo foi possível saber, o Nottingham Forest continua interessado no jogador e deve voltar à carga com uma nova proposta, mas o Benfica mantém que Florentino é imprescindível: apesar de ter sido suplente nos dois jogos oficiais já realizado, contabilizando um total de 26 minutos de utilização nas duas partidas, o médio defensivo tem características que Schmidt considera fazerem falta à equipa durante uma temporada longa.