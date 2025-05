Em vésperas do dérbi decisivo pelo título na Liga portuguesa, ante o Sporting, o médio do Benfica, Florentino, garantiu que a equipa vai entrar em campo com «orgulho, entrega e respeito» por tudo aquilo que implica o símbolo do clube.

«Amanhã [ndr: sábado] entramos em campo com orgulho, entrega e respeito por tudo o que este símbolo representa», assinalou o médio de 25 anos, numa mensagem deixada no Instagram.

«Na Luz, queremos sentir a força de todos os que estão connosco. Somos um! Vamos juntos, com alma e compromisso. Carrega, Benfica», concluiu Florentino, que nesta época leva 40 jogos, dois golos e uma assistência.

O Benfica-Sporting está marcado para as 18 horas de sábado