O futebolista luso-angolano Florentino Luís admitiu, esta segunda-feira, que os empréstimos a Getafe e Mónaco, nas duas últimas temporadas, permitiram-lhe crescer a nível profissional e pessoal e chegar, em 2022/23, mais «maduro» ao Benfica.

Florentino foi um dos destaques na pré-época dos encarnados e foi titular nos dois primeiros jogos oficiais da época, ante o Midtjylland e Arouca.

«Todos os jogadores, aqui, vão ter oportunidades. Estou a jogar com mais regularidade, mas não sei, vou continuar a fazer o meu trabalho. Relativamente aos empréstimos foi importante, tanto a nível profissional e pessoal. Trouxe um crescimento grande para mim. Tive outras experiências, com outro tipo de jogadores que não estou habituado a jogar e vim um jogador mais maduro para o Benfica», afirmou Florentino, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Midtjylland, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na primeira mão, o Benfica venceu a equipa dinamarquesa por 4-1, no Estádio da Luz.

O Midtjylland-Benfica joga-se a partir das 18h45 de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.