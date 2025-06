Apesar do «ruído exterior» sobre o mercado de transferências e da época menos conseguida, o plantel do Benfica está completamente focado. Quem o garante é Florentino Luís, médio do clube, que falou aos jornalistas nesta quinta-feira.

Em Tampa, nos Estados Unidos da América, a equipa cumpriu mais uma sessão de treino. À margem, Florentino disse que o plantel «tenta fazer aquilo que sabe melhor, que é jogar futebol». «Ainda que haja muito ruído por fora, temos de representar o Benfica da melhor maneira. Estamos blindados», diz.

Um dos motivos desse «ruído» é a hipotética transferência de João Félix para o Benfica. Florentino elogia o antigo colega. «É um símbolo da formação do Benfica, deu muito ao Benfica. É um grande jogador, o clube quer rodear-se de grandes jogadores, mas não me cabe a mim decidir», afirma.

O primeiro jogo do Benfica acontece diante dos argentinos do Boca Juniors, na segunda-feira, pelas 23 horas. Um rival inédito para as 'Águias'.

«Queremos entrar com o pé direito. Sabemos que é uma equipa com um futebol diferente do europeu, muito intensa, que vive de muitos duelos. Temos de equiparar ou até estar acima deles nesse capítulo para garantir a vitória», disse o médio.

Por fim, Florentino foi questionado sobre a pressão que decorre de uma época menos conseguida. «O jogador do Benfica que não se sentir pressionado acho que está no lugar errado, nós vivemos com essa pressão, temos de saber viver com ela e é essa pressão que nos leva ao limite», diz.