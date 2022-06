Depois de uma época emprestado ao Getafe, Florentino Luís já prepara o regresso ao Benfica e a pré-época nos encarnados.

Numa entrevista publicada nas redes sociais, o jogador de 22 anos reconheceu que a pré-temporada é importante, assim como a forma física.

«Gosto sempre de começar a época nos meus melhores níveis. O treino individual antes da época começar é muito bom, mas claro que é com a equipa que se ganha o ritmo, que começamos a entrosar-nos com os colegas. Vejo isso como fundamental, porque a parte física é uma das partes mais importantes no meu futebol», afirmou.

O jovem prosseguiu e admitiu que tem de melhorar em alguns aspetos físicos do seu jogo: «Há uns tempos fiz uma reflexão e vi que precisava de melhorar e ganhar alguns aspetos físicos. Esse trabalho tenho vindo a desenvolver há algum tempo. Sinto que está a surtir efeito. Cada vez mais consigo ver a recompensa. Tento sempre dar o meu máximo. Para que fisicamente, nos vários aspetos que necessito no jogo, sejam melhorados e tenha uma performance melhor.»

Florentino Luís estreou-se na equipa principal do Benfica em 2018/19, sob o comando técnico de Bruno Lage. O médio defensivo tem contrato com as águias até 2024.