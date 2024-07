Reforço do Benfica para a nova temporada, Leandro Barreiro conheceu os cantos à casa no Seixal, e teve um guia especial: Florentino Luís.

Numa conversa em que os dois médios recordaram as origens, em Angola, Barreiro deu-se a conhecer, ele que desde pequeno tem uma ligação ao Benfica por causa da família.

«O meu pai é benfiquista desde pequeno e comecei a ver jogos do Benfica no tempo do Mantorras. Desde aí, fiquei benfiquista. Vamos lá aproveitar este ano e dar alegrias. Segui muito o Benfica nos últimos dois anos. Vi a intensidade no estádio e o amor que os adeptos têm pelo clube. Estou ansioso por sentir isso tudo», afirmou.

O internacional luxemburguês elogiou as condições dos encarnados: «No Mainz eram boas, mas aqui é um nível completamente diferente. Aqui é mesmo enorme.»

Por último, Leandro Barreiro explicou quais são as suas característica em campo: «Gosto de correr muito. Sou um box-to-box, é uma boa definição. Gosto de defender e ajudar a equipa, mas também gosto de ir lá para a frente marcar um golito.»