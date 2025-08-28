Benfica: Everton prepara oferta por Florentino
Encarnados devem receber proposta pelo médio nas próximas horas
O Benfica vai receber uma proposta do Everton por Florentino nas próximas horas, apurou o Maisfutebol.
O médio de 26 anos tem sido muito cobiçado neste mercado e também já chegaram à Luz ofertas do Burnley e do Marselha, esta última longe das pretensões dos encarnados. O luso-angolano, sabe o nosso jornal, rejeitou ainda cinco milhões de euros por ano para rumar ao futebol saudita. A preferência de Tino é a Liga inglesa, segundo foi possível saber.
Com contrato até 2027 na Luz e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, Florentino perdeu espaço esta época, fruto das contratações de Enzo Barrenechea e Richard Ríos. O médio disputou seis jogos neste arranque de temporada, apenas um na condição de titular.
Formado no Seixal, Florentino conta ainda com passagens, por empréstimo, no Mónaco (2020/21) e no Getafe (2021/22).