Florentino reconheceu que o Benfica ficou «aquém» do esperado no campeonato, mas alertou que os encarnados ainda podem conquistar a Taça de Portugal.

«A história e a grandeza deste clube pedem mais - e nós sabemos que o segundo lugar nunca é suficiente. Ficar aquém no fim custa», começou por escrever o médio, nas redes sociais.

«Mas ainda há algo por conquistar. O vosso apoio foi incansável durante toda a época, e queremos fechar este capítulo com um título. No Jamor, temos uma final com muita história e mais uma oportunidade de vencer. Vamos juntos terminar esta época com um troféu», concluiu o jogador dos encarnados.

O Benfica discute a final da Taça com o Sporting, no próximo domingo.