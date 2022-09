De regresso ao Benfica após duas épocas no estrangeiro, Florentino Luís assumiu-se no meio campo encarnado ao lado de Enzo Fernández. O jogador português reconhece que esteve em «dois contextos diferentes de futebol que ajudaram a ter mais experiência» e que se refletem no presente.

«Há coisas que só se ganham jogando. Na época [2020/21] em que saí do Benfica não estava a ter muito tempo de jogo, vi que era necessário sair, adquirir tempo de jogo e ganhar maturidade. Foi isso que aconteceu. É muito bom ter teoria, mas quando se passa para a prática é que se percebe realmente como são as coisas. Tive mais tempo de jogo no estrangeiro e comecei a ganhar mais experiência. Sinto que foi muito positivo», disse o médio-defensivo em entrevista à Betano MAG.

Florentino elogiou ainda o parceiro no miolo. «Creio que é uma boa relação com o Enzo, mas se fosse com outro jogador também o seria. É isso que treinamos a cada dia, porque não estamos habituados a um só jogador, estamos habituados a todos. Temos de estar prontos para qualquer situação. [Enzo] É um jogador com muita qualidade.»

«Para mim é fácil adaptar-me a qualquer jogador. Na minha posição, quando jogo com um jogador ao meu lado, neste caso jogamos com dois médios-defensivos, tento não fazer o que ele faz e o que eu não faço vejo que ele faz. Tento que haja um equilíbrio, porque se estivermos os dois a fazer a mesma coisa não tiramos proveito.»

Ora, o dono da posição «seis» do Benfica nas últimas temporadas foi Julian Weigl, que saiu para o Borussia Monchengladbach e deixou boa impressão a Florentino. «Aprendi muito com o Weigl. Quando chegou já o conhecia, era um bom jogador e confirmou-se quando veio para o Benfica. Sempre me ajudou e deu conselhos.»

O camisola 61 das águias avaliou ainda o trabalho de Roger Schmidt. «É um treinador com muito boas ideias, que quer sempre uma equipa muito pressionante, ofensiva, que dispute o jogo pelo jogo e que faça o que treina, acima de tudo.»

Numa revelação curiosa, Florentino confessou que, caso não fosse futebolista, gostaria de ser rececionista de hotel ou astronauta. «Gosto da natureza e acho que qualquer pessoa teria a curiosidade de estar no espaço. Se me dissessem 'Florentino, podes ir para o espaço, porque nada te vai acontecer', eu era o primeiro a ir.»

Florentino, de 23 anos, foi titular em todos os 11 jogos disputados pelo Benfica em 2022/23.

A entrevista a Florentino: