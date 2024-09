Esta quarta-feira, na antevisão ao jogo com o Estrela Vermelha, Florentino foi questionado sobre a possibilidade de Bruno Lage ser uma espécie de amuleto da sorte, isto pois os únicos dois golos do médio na carreira foram com o técnico português sentado no banco.

«Bruno Lage dá sorte? Espero bem que sim. Se for para continuar assim é bom para mim e para a equipa. É bom para todos», começou por dizer em conferência de imprensa.

Relativamente ao ambiente no Estádio Estrela Vermelha, criado pelos adeptos da casa, Florentino caracterizou-o de «complicado», mas acredita que o Benfica vai entrar «com bom ritmo».

«O ambiente? Complicado, sabemos que os adeptos são muito fervorosos. Sabemos que ajudam e puxam muito a equipa para a frente. A nossa mentalidade é sempre a mesma. Vamos fazer o nosso jogo e isso vai falar por nós mesmos. Vamos entrar com bom ritmo», assegurou.

O médio não quis apontar o Benfica como favorito. «Favorito ou não, não posso dizer. Esperamos um ambiente muito tenso. Mas estamos preparados para isso, já joguei em vários estádios em que o ambiente era parecido. O que queremos fazer é abstrair-nos do ambiente de fora e jogarmos o nosso futebol.»

Florentino considerou que a equipa encarnada «está a responder bem» às mudanças táticas introduzidas por Bruno Lage, mas não estabeleceu comparações com o trabalho de Roger Schmidt.

«O tempo com o mister Roger Schmidt foi muito bom, aprendemos muito e tivemos coisas boas, mas isso está para trás. Estamos focados em desfrutar do novo mister, fazer o que ele nos mandar e tentar captar todas as ideias para termos um futebol atrativo e ofensivo», vincou.

Já sobre o novo formato da Champions, Florentino apontou que «dá um pouco mais de margem às equipas», mas deixou um alerta.

«O nosso grupo é muito competitivo. Sabemos que não estamos a competir só contras as equipas que vamos jogar, mas também contra outras. Não podemos perder pontos. No início, foi estranho, quando não conhecíamos o formato, mas quando nos explicaram as regras tudo se tornou mais simples. Para nós é bom, porque temos mais jogos de Liga dos Campeões, mais jogos competitivos», concluiu.

O Benfica joga no reduto do Estrela Vermelha esta quinta-feira, a partir das 17h45, em jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.