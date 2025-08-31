Florentino despediu-se dos adeptos do Benfica no final do jogo frente ao Alverca, em que os encarnados sofreram para vencer por 2-1.

No final da partida, no Ribatejo, o médio defensivo de 26 anos dirigiu-se ao setor visitante e aplaudiu os adeptos, além de entregar a camisola de jogo.

Florentino tem transferência acertada para o Burnley, da Premier League. A SAD encarnada acordou um empréstimo com cláusula de compra obrigatória pelo clube inglês, tal como o Maisfutebol avançou.