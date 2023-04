Florentino vai falhar o próximo jogo do Benfica para o campeonato, da jornada 28, em casa do Desp. Chaves.

O médio defensivo dos encarnados viu o cartão amarelo aos 15 minutos do clássico frente ao FC Porto e atingiu o total de cinco, o que motiva a suspensão por um jogo.

Do lado do FC Porto, em risco estão Pepe, Wendell, Grujic, Galeno e Mehdi Taremi. Qualquer jogador deste quarteto terá de cumprir um jogo de castigo caso veja um cartão amarelo no clássico.