Bruno Lage manifestou o desejo de ver Florentino fazer uma longa carreira no Benfica, como acontecia com muitos outros futebolistas «do antigamente».

«O Florentino é um exemplo de trabalho e de determinação. Pelo que tem feito ao longo da carreira dele, porque já esteve duas vezes fora, seria também um bom exemplo para os mais jovens se ele fizesse uma carreira como se fazia há 20 ou 30 anos no clube. (...) Gostava de o ver a fazer uma carreira prolongada no Benfica», disse o treinador do Benfica em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica respondia a uma questão relacionada sobre uma eventual renovação contratual do médio, que está ligado ao clube até 2027 e tem sido associado a outros clubes europeus.