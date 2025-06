Florentino Luís continuou a ser baixa no treino do Benfica, no Waters Sportsplex, em Tampa, na Florida. O plantel treinou ao início da tarde deste domingo mas o médio ficou-se pelo trabalho de ginásio.

Depois de um dia de descanso, o Benfica prepara o jogo com o Bayern Munique com os oitavos de final em vista, bastando um empate para garantir esse objetivo.

Florentino sofreu uma entorse no ombro direito frente ao Boca Juniors e continua em dúvida. Já falhou o último duelo, diante do Auckland City.

Antes do treino, que teve 15 minutos abertos à comunicação social, o argentino Gianluca Prestianni garantiu aos jornalistas que tudo está bem no balneário após a bronca entre Orkun Kökcü e Bruno Lage.

Benfica e Bayern Munique defrontam-se no dia 24 de junho (20:00), em Charlotte, para a última jornada do Grupo C do Mundial de Clubes.