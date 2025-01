Numa iniciativa promovida pelo Benfica, Ljubomir Fejsa, antigo médio dos encarnados, e Florentino estiveram à conversa para marcar os 150 jogos oficiais realizados pelo português na equipa principal das águias. Nesse sentido, o número 61 do Benfica abordou vários temas, desde o percurso no clube, até às suas referências enquanto jogador, passando pelo período que esteve fora da Luz.

Num primeiro momento Florentino destacou a importância de atingir esta marca a nível pessoal, porque, tendo crescido como um atleta da formação, tinha como objetivo principal apenas pisar o relvado da Luz como sénior.

«Esta marca representa muito porque, no início, nunca pensava. O meu sonho era somente chegar à equipa principal e nunca pensava que ia conseguir fazer 150 jogos. Mas é uma grande honra para mim, saber que estou nesse nível já há algum tempo. E saber também que estou numa posição em que tu também jogaste. Quando eu era mais novo, quando estava na formação, eras uma referência para mim, porque via-te a jogar e identificava-me muito. Hoje é um grande orgulho estar nessa posição também», revelou Florentino a Fejsa.

O médio abordou também o período que esteve fora do clube, no Mónaco e no Getafe, revelando que foi uma altura em que percebeu mesmo a diferença entre aquilo que o Benfica representa comparativamente a outros clubes.

«Quando eu fui para fora, nos dois empréstimos que tive, dei ainda mais valor ao Benfica do que eu já dava, porque os adeptos, o acompanhamento que temos não só quando jogamos em casa, mas também quando jogamos fora de casa... as condições que nos são dadas aqui no Benfica Campus, diariamente. São coisas que não são todos os clubes que proporcionam, e saber que o Benfica nos dá essas condições é muito gratificante, ainda mais sendo uma casa em que eu cresci. Eu estando em casa, sabendo que é um sítio em que eu cresci desde pequeno, é uma coisa de muito valor. E sabendo também que o Benfica é um clube grande, europeu, que joga Liga dos Campeões, que nem todas as equipas têm esse privilégio», destacou o jogador de 25 anos.

Florentino, que reencontrou Bruno Lage no regresso do treinador ao comando técnico do clube esta temporada, foi perguntado por Fejsa se o técnico tem um significado especial para ele.

«Sim, porque foi o que me deu a possibilidade de chegar à equipa principal, e estar outra vez com ele é especial porque também já o conheço bem, já sei as ideias que ele tem. É um treinador muito exigente, mas acho que quando os treinadores são exigentes conseguem tirar o melhor de cada jogador. E acho que o fruto tem sido o que tem acontecido, o termos tido bons resultados, e acho que o caminho é continuar», sublinhou.

Além disso, Fejsa abordou também Florentino sobre alguns jogadores que o tenham fascinado a jogar. «Há muitos, muitos jogadores com que gostei de jogar. Se calhar, assim de qualidade: Jonas. Acho que Jonas, Di María… Acho que são os jogadores assim com muita qualidade que, hoje em dia, tive o prazer de jogar. Mas assim, referência, como já disse há pouco, eras tu a minha referência. Gostava de ver-te jogar porque identificava-me muito e gostava muito da maneira como jogavas», destacou o médio português das águias.