O Benfica arrancou a Liga 2024/25 da mesma forma com que iniciou o campeonato anterior: com uma derrota, desta feita diante do Famalicão.

Após o jogo, Florentino Luís, médio das águias, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem e uma promessa.

«Queríamos ter começado de outra forma, mas tudo faremos para melhorar e honrar o clube no próximo jogo», escreveu.

Florentino foi titular no Famalicão-Benfica, que terminou com a vitória da equipa minhota por 2-0.