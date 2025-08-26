O Marselha contactou o Benfica na perspetiva de avançar para a contratação de Florentino Luís, segundo confirmou o Maisfutebol.

Num primeiro momento, as conversas caminharam para um empréstimo de um ano, com obrigação de compra - a informação foi publicada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

Entretanto, segundo o nosso jornal apurou, a oferta em discussão ainda não está dentro daquilo que a SAD encarnada quer.

Apesar de olharem para o médio português, os franceses têm ainda (maior) interesse noutro jogador para a mesma posição: o espanhol Dani Ceballos, do Real Madrid.

Alternativa hoje a Enzo Barrenechea e Richard Ríos no meio-campo das águias, Florentino está na lista de negociáveis, também porque o lesionado Manu Silva é aguardado com grande expectativa por Bruno Lage.

Aos 26 anos, o médio formado no Seixal tem contrato válido com o Benfica até junho de 2027. Tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.