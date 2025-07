Florentino vai ser titular no Sporting-Benfica, com início marcado para as 20h45.

Segundo apurou a TVI/CNN Portugal, o médio de 25 anos regressa às opções iniciais de Bruno Lage após ter recuperado, nos últimos dias, de uma lesão que o afastou da Eusébio Cup.

Em sentido inverso, João Veloso, titular diante do Fenerbahçe, começa no banco, sendo expectável que o técnico das águias inicie o dérbi com Florentino, Enzo Barrenechea e Richard Ríos no meio-campo.