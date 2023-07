O Benfica anunciou a contratação de Luka Velickovic.

O guarda-redes de 18 anos é internacional sub-18 pela Sérvia e chega aos encarnados proveniente do FK Sindjelic.

«Inspiro-me nos trajetos de Oblak e Ederson, que têm importância no futebol. Se tiver metade da carreira deles já será ótimo. Tomei a decisão de vir para o Benfica porque é um grande clube, com uma grande cultura. Quero melhorar todos os dias e mostrar aos adeptos que esta contratação valeu a pena», disse jovem guardião à televisão do Benfica.