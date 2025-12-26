Lourenço Ramos, irmão de Gonçalo Ramos, assinou contrato de formação pelo Benfica.

O jovem de 14 anos, Iniciado sub-15 (2.º ano), atua na posição de extremo e leva dois golos em dez jogos na presente temporada.

Lourenço Ramos iniciou a formação no Olhanense e foi contratado em 2019/20. Começou por integrar o Centro de Formação e Treino de Faro e em 2023/24 rumou ao Benfica Campus. Além de dar cartas no futebol jovem, tem-se mostrado um estudante aplicado: fez parte do Quadro de Mérito Escolar do Benfica Campus nas últimas duas épocas.