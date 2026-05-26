Há 31 min
Vítor Vinha tem acordo para renovar pelo Benfica
Treinador de 39 anos está nos encarnados desde o verão de 2024
Vítor Vinha, treinador da equipa sub-23 do Benfica e responsável pelo conjunto que joga a UEFA Youth League, vai renovar em breve o contrato que o liga ao clube encarnados, noticiou A Bola e confirmou também o Maisfutebol.
O técnico de 39 anos, que chegou ao Seixal em 2024/25, formaliza em breve a assinatura de um novo contrato válido para as próximas duas temporadas.
No Benfica, Vítor Vinha venceu a Taça Revelação em 2024/25 e nesta temporada, além do 4.º lugar na Liga Revelação e da chegada às meias-finais da Taça Revelação, chegou à final-four da Youth League, numa campanha na qual as águias bateram o recorde absoluto de golos numa edição da prova, com 30 golos em oito jogos.
