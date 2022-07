Stigur-Diljan Thordarson foi contratado pelo Benfica, anunciou o clube.



O extremo de 16 anos chega ao emblema encarnado oriundo do Víkingur Reykjaví. Thodarson é considerado uma promessa do futebol islandês e já estreou como sénior na primeira divisão daquele país.



Esta será a primeira experiência do internacional sub-16 pela Islândia fora do país de origem.