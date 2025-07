Joaquim Milheiro é o novo diretor técnico da formação do Benfica, anunciaram os encarnados, esta quarta-feira.

O técnico de 46 anos deixou recentemente o Al Hilal e sucede no cargo a Rodrigo Magalhães.

Natural de Santa Maria da Feira, Joaquim Milheiro, de 46 anos, trabalhou nas seleções jovens de Portugal antes de se mudar para o Médio Oriente, onde trabalhou no Qatar e na Arábia Saudita. No início da carreira também foi preparador físico na formação do FC Porto, além de ter vivido experiências em Angola, Marrocos e Roménia.