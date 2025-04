Tomás Ferreira, de 16 anos, assinou um contrato profissional com o Benfica.

«É um grande orgulho, para mim, poder assinar contrato com este enorme clube. Sinto que é uma forma de reconhecimento do trabalho que eu ponho em prática todos os dias, nos treinos, nos jogos, em tudo aquilo a que me proponho, e é um momento de enorme felicidade para mim e para a minha família», disse o jovem atleta em declarações ao canal do clube da Luz.

O defesa chegou às «águias» em 2019/20, para representar os sub-11, depois de ter estado no CIF. Pelo Benfica conquistou o campeonato nacional de sub-15 e ainda um título nacional da segunda divisão de sub-15. Na presente época, fez apenas um jogo pelos sub-17.

Tomás também é internacional pelas camadas jovens de Portugal, somando 10 internacionalizações, divididas pelos sub-15 e sub-16.